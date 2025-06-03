Атака РФ на Сумы: в Минздраве рассказали о тяжелых ранениях детей и взрослых

По состоянию на 12:30 обратились за помощью 25 человек. Они были доставлены в медучреждения для оказания медицинской помощи.

К сожалению, одна женщина умерла в больнице. На лечении остается 24 пациента, в том числе трое детей.

"В стационарных отделениях - 12 взрослых и трое детей. Восемь из раненых в тяжелом состоянии, и них трое - дети", - сказано в сообщении.

Обстрел Сум 3 июня

Российская армия утром, 3 июня, атаковала город Сумы. Впоследствии стало известно, что враг ударил по городу из РСЗО. Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько - по окраине города

Подробно о том, что известно о первых последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.