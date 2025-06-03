RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака РФ на Сумы: в Минздраве рассказали о тяжелых ранениях детей и взрослых

Фото: последствия обстрела Сум 3 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Во время российской атаки по городу Сумы утром, 3 июня, ранения получили 25 человек. Восемь из раненых в тяжелом состоянии, и них трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По состоянию на 12:30 обратились за помощью 25 человек. Они были доставлены в медучреждения для оказания медицинской помощи.

К сожалению, одна женщина умерла в больнице. На лечении остается 24 пациента, в том числе трое детей.

"В стационарных отделениях - 12 взрослых и трое детей. Восемь из раненых в тяжелом состоянии, и них трое - дети", - сказано в сообщении.

Обстрел Сум 3 июня

Российская армия утром, 3 июня, атаковала город Сумы. Впоследствии стало известно, что враг ударил по городу из РСЗО. Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько - по окраине города

Подробно о том, что известно о первых последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыМинистерство здравоохранения УкраиныВойна в Украине