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Восьмий спалах за рік. У Південній Кореї зафіксували новий осередок пташиного грипу H5N1

Автор: Марія Кучерявець

У Південній Кореї, в провінції Чолла-Намдо на фермі зафіксували випадки зараження високопатогенним пташиним грипом H5N1. Це вже восьмий зареєстрований спалах у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Daily.

За інформацією представників міністерства продовольства, сільського, лісового та рибного господарства країни, вірус був виявлений на фермі, де вирощують близько 10 тисяч качок.

Зазначено, що цей випадок є вже восьмим спалахом високопатогенного штамому пташиного грипу серед свійської птиці, більшість з яких було зареєстровано в повіті Імсон провінції Чолла-Пукто.

Місцева влада заявляє, якщо спалах вірусу не вдасться взяти під контроль, він буде й далі стрімко поширюватися на інші ферми.

Відомо, що перед цим випадки заражень було зафіксовано на бройлерній фермі в Північний провінції Чхунчхон, де вирощували близько 92 тисячі птахів.

Нагадаємо, нещодавно в Словаччині стався спалах пташиного грипу серед домашньої птиці. Вірус був виявлений у 14 дворових птахів в Дунайська Стреда, на південний схід від Братислави.

Додамо, що пташиний грип почав стрімко поширюватися Європою та Азією.

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