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Тіхановська закликала ЄС розширити санкції проти Лукашенка

Мінськ, Неділя 15 листопада 2020 04:11
Тіхановська закликала ЄС розширити санкції проти Лукашенка
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Один з лідерів білоруської опозиції і суперниця Олександра Лукашенка на минулих президентських виборах Світлана Тихановская закликала Євросоюз розширити санкції проти офіційного Мінська. 14 листопада в ході візиту до Риги вона зустрілася з президентом, прем'єр-міністром і главою МЗС Латвії.

Про це повідомляється в Telegram-каналі її прес-служби.

Вона підтримала ідею накласти економічні санкції на "бізнеси, пов'язані з Лукашенком і наближеними до нього олігархами".

Тихановская закликала Національний банк Латвії зупинити співпрацю з "Беларусьбанком" і "Белагропромбанком", а також переглянути контракти про закупівлі нафтопродуктів і металопродукції, лісової і деревообробної промисловості та алкоголю з Білорусії.

Крім цього, вона запропонувала ввести обмеження проти підприємств, які звільняють страйкуючих працівників,

У Telegram-каналі Тихановской зазначається, що Латвія та інші прибалтійські країни введуть розширений список індивідуальних санкцій, "який може включати сотні імен людей, винних у фальсифікаціях і репресії".

Нагадаємо, ввечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні викрали невідомі люди в масках. Через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановская назвала Романа Бондаренка, який помер від побоїв силовиків, героєм Білорусі. Вона заявила, що не пробачить режиму Олександра Лукашенка це вбивство.

6 листопада Європейський союз офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під санкції також потрапив старший син Лукашенка - Віктор - і 13 білоруських чиновників.

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