Крадуть сонячні батареї та жаліються на великі втрати. Розвідка перехопила дзвінок окупанта

Із оприлюдненого аудіо окупанти вкотре підтвердили статус мародерів. Окрім того, мобілізований з території "ДНР" Руслан розкрив дружині найближчі воєнні плани РФ.

Наразі його підрозділ перебуває поруч із Зеленодольськом Дніпропетровської області. Невдовзі там відбудеться новий наступ окупантів. "Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація", – заявив загарбник.

Також Руслан з "ДНР" підтвердив зрив планів зі швидкого повернення додому. Тепер орієнтовна дата закінчення служби для нього – кінець серпня-початок вересня. Зате "втіху" він наразі знайшов у мародерстві.

"Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Сп… (вкрали) сім сонячних батарей. Промислових, великих", – розповів окупант.

Окремо він згадав про бойові втрати окупаційних військ. За словами вояки з "ДНР", "поклали багато пацанів". Щоправда, і смерті, і каліцтва до зміни світогляду не спричинилися. Ані сам Руслан, ані його дружина війну та масові вбивства причиною негараздів не вважають.