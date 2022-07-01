Крадучи український метал, Росія скоює міжнародний військовий злочин, - "Метінвест"

За її словами, компанія робить все можливе, щоб змусити Росію відповісти за це злодійство. Так, власники вкраденого металу - заводи "Азовсталь", ММКІ і" Запоріжсталь" - вже подали ряд заяв про кримінальні злочини, ці справи вже зареєстровані і їм дається хід.

"Ми збираємо доказову базу, готуємося до відстеження шляхів проходження цього металу. Ми точно знаємо, що перше відвантаження було здійснено на РМ3 - підсанкційному судні Ростовської компанії, яка раніше здійснювала рейси з Криму. Далі було ще два рейси. Також ми працюємо над тим, щоб отримати доказову базу у вигляді супутникових знімків, відстежуємо пересування комерційних суден за спеціальними програмами в акваторії Азовського моря, працюємо з юристами, в тому числі за кордоном. Ми повідомили всіх наших клієнтів про те, що їм, можливо, інші люди будуть пропонувати вкрадену у нас сталь. Ми також намагаємося працювати з міжнародними асоціаціями для того, щоб поставити блоки на поширення і продаж цієї стали можливим покупцям в Азії та Африці і ЄС", - перерахувала Романова.

За її словами, всі у світі розуміють, що дії Росії - це злодійство, за яке передбачена відповідальність за міжнародним законодавством.

"Всі знають, що це однозначно злодійство. Подібні дії класифікуються як військовий злочин згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Там однозначно зазначено: будь-яке посягання на майно, будь-яке злодійство, будь-яке руйнування в рамках військових дій, яке не обумовлено військовою необхідністю, є військовим злочином. Зараз відбувається не просто банальне злодійство - відбувається військовий злочин, який кримінально карається на рівні міжнародного права. Відповідно, це розуміють весь світ і наші клієнти", - резюмувала Романова і висловила надію, що Туреччина, як країна, яка контролює виходи з Чорного моря, буде допомагати Україні у протидії скоєння цих злочинів.

Як відомо, Росія вивезла з України вже три кораблі металу, виробленого на маріупольських підприємствах "Азовсталь" і ММКІ. Крадіжкою цієї продукції РФ хвалилася на федеральних каналах. Також Росія вже вкрала українського зерна на суму понад 600 мільйонів доларів.