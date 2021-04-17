"Ворскла" обіграла "Зорю" у матчі з шістьма голами. Боротьба за "бронзу" УПЛ стає жорсткішою

Гравці "Ворскли" вже на старті поєдинку вийшли вперед. На 8-й хвилині помилкою в обороні "Зорі" скористався Степанюк, який відзначився після передачі Якуба - 1:0.

Далі луганчани помилятися стали ще більше. Як підсумок ще два голи на 24-й та 30-й хвилинах у першій половині від Кулача. У другому таймі форвард "Ворскли" оформив хет-трик - знову гол у свої ворота "привіз" захист "Зорі", обрізавшись в центрі поля.

Під кінець матчу "Зоря" таки змогла відіграти один м'яч - на 80-й хвилині відзначився автоголом Тілль. А вже в доданий час другий гол у ворота "Ворскли" забив Фаворов. На більше луганчан вже не вистачило.

У результаті найважливіша перемога для полтавців у боротьбі з прямим конкурентом за третє місце в УПЛ. Тепер "Ворскла" відстає від "Зорі" лише на одне очко. Правда луганчани мають ще один матч у запасі. Також за "бронзу" борються "Десна" та "Колос".

Відзначимо, Кулач тепер має 13 голів в активі в УПЛ. Він лідер бомбардирських перегонів.

Відзначимо, сьогодні о 19:30 відбудеться центральний матч туру в УПЛ. Між собою у Києві зустрінуться "Шахтар" і "Динамо". У киян перед очною зустріччю мають 52 очки, що на 7 балів більше, ніж у "гірників". До кінця чемпіонату залишається 5 турів.