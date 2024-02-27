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"Ворскла" получила разрешение на матчи со зрителями: какая квота середняка УПЛ

Фото: "Ворскла" будет играть с поддержкой собственных болельщиков (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" пополнила список команд украинской Премьер-лиги, которым разрешили вернуть болельщиков на трибуны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Зелено-белые" согласовали с Полтавской ОВА проведение поединков чемпионата Украины со зрителями на стадионе "Ворскла" имени Бутовского.

На трибуны домашней арены полтавчане смогут допустить 1000 болельщиков. Первый матч, который смогут посетить фанаты "Ворсклы" – против ровненского "Вереса" 2 марта. Билет на трибуны обойдется в 150 грн, а все вырученные средства "зелено-белые" передадут на нужды ВСУ.

УПЛ вернулась после зимней паузы поединками 18-го тура 23-26 февраля. На половину матчей допустили болельщиков по специальным квотам. Правда, ряд встреч тура прерывали на длительное время из-за воздушных тревог.

"Ворскла" первый матч во второй части сезона проиграла. Полтавчане под руководством Сергея Долганского минимально уступили луганской "Заре" на выезде. К тому же защитник команды Илья Крупский был удален во втором тайме.

К слову, накануне "Шахтер" не смог одолеть "Александрию" на выезде.

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