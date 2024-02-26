"Шахтер" с тревогой неожиданно потерял очки с "Александрией"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Александрия" – "Шахтер" – 0:0

"Горняки" завладели инициативой в стартовые минуты, но организовать хотя бы опасную атаку на этом игровом отрезке не смогли. Зато хозяева поля сумели стабилизировать игру до середины тайма. А на 22-й минуте даже вывели Кулакова на ударную позицию – мимо ворот.

"Шахтер" в дальнейшем действовал не спеша. А под занавес тайма еще и потерял Зубкова из-за повреждения. Опасность же у ворот Шевченко дончане создали перед перерывом – Эгиналдо после заброса из глубины пробил мимо дальней штанги из пределов штрафной.

После вялого начала второго тайма команды обменялись упущенными выпадами в районе 60-й минуты. Александриец Михайленко нанес диагональный выстрел с дистанции, с которым справился Ризнык. В ответ Сикан на дальней штанге головой пробил в руки голкиперу.

Вскоре после этого Калитвинцев под сопровождение сирены пробил выше ворот с метров 20-ти. Пришлось командам отправиться в укрытие на более получаса. После вынужденной паузы наконец-то добавили "горняки". Швед пробил головой в штангу после навеса Степаненко, а Педриньо размял голкипера выстрелом из пределов штрафной.

В конце концов, на победу "Шахтер" не наиграл и сенсационно потерял очки в Кировоградской области. "Горняки" набрали 32 пункта и остались на 4-й строчке Премьер-лиги. "Александрия" записала в свой актив 15 баллов и идет на 11-й позиции.