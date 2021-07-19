"Шахтар" дізнався суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: "Шахтар" у кваліфікації ЛЧ зіграє з "Генком" (facebook com fcshakhtar)
Донецький "Шахтар" дізнався суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/2022. На цій стадії "гірники" зіграють проти бельгійського "Генка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування.
Матеріал підготовлено за підтримки БК Favbet.
Повідомляється, що "Шахтар" зіграє перший матч проти другої команди бельгійського чемпіонату (за підсумками сезону 2020/2021) на виїзді 3 або 4 серпня, матч у відповідь -10 серпня в Україні.
Крім того, на цій стадії будуть зіграні наступні поєдинки:
- "Монако" - "Рапід" (Відень, Австрія) / "Спарта" (Прага, Чехія)
- "Спартак "(Москва, Росія) - "Бенфіка" (Португалія)
- "ПСВ" (Нідерланди) / "Галатасарай" (Туреччина) - "Селтік" (Шотландія) / "Мітд'юлланд" (Данія)
Стала відома і сітка в третьому раунді для представників Шляху чемпіонів. У ньому візьмуть участь переможці другого відбіркового етапу:
- "Динамо" (Загреб, Хорватія) / "Омонія" (Кіпр) - "Легія" (Польща) / "Флора" (Естонія)
- "Лінкольн" (Гібралтар) / "ЧФР" (Румунія) - "Слован" (Братислава, Словаччина) / "Янг Бойз" (Швейцарія)
- "Олімпіакос" (Греція) / "Нефтчі" (Азербайджан) - "Мура" (Словенія) / "Лудогорець" (Болгарія)
- "Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербія) - "Алашкерт" (Вірменія) / "Шериф" (Молдова)\
- "Рейнджерс" (Шотландія) - "Мальме" (Швеція) / "ХІК" (Фінляндія)
- "Славія" (Чехія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "Жальгіріс" (Литва)