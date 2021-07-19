ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Ворскла" і "Колос" дізналися суперників у Лізі Конференцій

Новость на русском →
Понеділок 19 липня 2021 15:46
"Ворскла" і "Колос" дізналися суперників у Лізі Конференцій Фото: "Ворсклі" треба ще обіграти клуб з Фінляндії (vorskla.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Полтавська "Ворскла" і "Колос" з Ковалівки (Київська область) дізналися суперників по третьому раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА. Але щоб до нього потрапити, "Ворсклі" ще треба пройти фінський "КуПС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

За підсумками жеребкування стало відомо, що якщо "Ворскла" пройде "КуПС" у 2-му раунді, то в 3-му зустрінеться з переможцем пари "Астана" (Казахстан) - "Аріс" (Греція). Ігри проти "КуПС" пройдуть 22 і 29 липня.

"Колос" стартує з 3-го раунду і зустрінеться з переможцем пари "Стяуа" (Румунія) - "Шахтар" Караганда (Казахстан).

Матчі цього раунду кваліфікації Ліги Конференцій відбудуться відбудуться 5 і 12 серпня. Перші зустрічі українські команди проведуть вдома.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що донецький "Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським "Генком".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла УЕФА Колос
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще