ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ворскла" объявила заявку на старт Лиги конференций: сплав украинцев и бразильцев

Новина українською →
Тыхы, Среда 26 июля 2023 17:51
"Ворскла" объявила заявку на старт Лиги конференций: сплав украинцев и бразильцев Фото: "Зелено-белые" во время презентации новой формы (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб полтавской "Ворсклы" во главе с Виктором Скрипником определился с перечнем футболистов на квалификацию Лиги конференций УЕФА. Во втором раунде команда сыграет против "Дилы" из грузинского Гори.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Ворскла" – "Дила" состоится 27 июля в польском городе Тыхы. Поединок примет Городской стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30.

Скрипник рассчитывает на 23 игрока. В заявку попали два новичка летнего окна – вратарь Даниил Ермолов и защитник Тиаго Сантана. Последний составил компанию другим легионерам. В частности, и двум соотечественникам – Рамиресу и Фелипе.

Осталось в составе и большинство лидеров сезона 2022/23. На ведущих ролях должны быть защитники Пердута, Чеснаков, Бацула и Кане, хавбеки Скляр и Юрченко, а также нападающий Степанюк. Главной же потерей полтавчан стал форвард Сефери (13 мячей).

Заявка "Ворсклы" на квалификацию Лиги конференций 2023/24:

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов

Защитники: Изотов, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупский, Сантана

Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Черныш, Оденцов, Челядин, Фелипе

Нападающие: Степанюк, Тузенко

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ворскла УЕФА
NEWS
ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов