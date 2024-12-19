"Враждебный акт". Между Польшей и Венгрией скандал из-за предоставления убежища депутату

Венгрия дала убежище польскому депутату Марчину Романовскому, который находится под следствием. Варшава заявила о враждебном акте.

Сикорский резко отреагировал на решение Венгрии предоставить убежище польскому депутату от бывшей партии власти Марчину Романовскому, который находится под следствием.

По словам польского министра, решение венгерского правительства предоставить Романовскому политическое убежище Варшава считает "актом, враждебным к Республике Польша и принципам Европейского Союза".

"О наших решениях мы объявим завтра", - добавил Сикорский.

Заметим, что, по данным адвоката Романовского, правительство Венгрии предоставило его подопечному убежище, потому что польский депутат якобы "не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Польше из-за политической ангажированности некоторых судей, которые открыто поддерживают нынешнего министра юстиции".

Что известно о Романовском

В июле 2024 года Марчина Романовского задержали в рамках расследования возможных злоупотреблений в использовании средств Фонда справедливости - специального фонда, созданного для поддержки пострадавших от преступлений и подчиненного Министерству юстиции Польши.

Сейчас следствие сосредоточено на превышении полномочий и невыполнении обязанностей бывшими должностными лицами польского Минюста, которые отвечали за управление, распределение и выплаты средств из Фонда.

Однако в начале декабря Романовский исчез после якобы лечения. Польские СМИ сообщают, что он мог выехать за границу и некоторое время скрывался в Испании.