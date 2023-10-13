Танкам врага не спрятаться. Главное о дронах Switchblade 600, которых в Украине станет больше

Ударные дроны Switchblade помогают ВСУ освобождать украинские земли с первых месяцев полномасштабной войны. Вскоре США планируют увеличить поставки модифицированной версии этого БпЛА – Switchblade 600. Его называют "карой с неба" для вражеских танков и бронетехники.

РБК-Украина рассказывает об особенностях и характеристиках дрона-камикадзе.

Switchblade в Украине будет больше

Один из руководителей американской компании AeroVironment Чарли Дин, которая является производителем дронов Switchblade, анонсировал хорошие новости по поставкам этих БпЛА в Украину.

По его словам, сейчас ВСУ преимущественно используют на поле боя версию Switchblade 300. Беспилотники модифицированной версии Switchblade 600 тоже есть на вооружении украинской армии, но в меньшем количестве. При этом в ближайшее время ситуация изменится.

Руководитель AeroVironment отметил, что Украина получит дополнительную партию именно бронебойных дронов Switchblade 600.

В какие сроки и сколько именно беспилотников получит Украина, неизвестно. В Пентагоне пока не делали публичных заявлений по данной теме.

Что известно о дронах Switchblade

Компания AeroVironment производит дроны Switchblade с 2011 года. Они находятся на вооружении армии США, Великобритании, Литвы, а с 2022 года – Украины.

БПЛА разработали по заказу Командование сил спецопераций Воздушных сил США. Их активно использовали во время войны в Афганистане для атак на засады врага, его транспорт.

Switchblade представляет собой управляемый беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой внутри. Предназначен для поражения живой силы и техники. Благодаря камерам и датчикам он может использоваться как разведывательный дрон.

Компактные размеры позволяют переносить дрон одному человеку даже в рюкзаке. Питается от электродвигателя, поэтому достаточно "тихий" во время полета.

Switchblade запускают с установки, которая выглядит как миномет, прикрепленный к земле.

После запуска дрон разворачивает крылья, чтобы двигаться к своей цели благодаря системе пилотирования.

Фото: процесс запуска БпЛА (facebook.com/aerovironmentinc)

В аппарате установлены дневные и инфракрасные камеры, а также приборы "вспомогательного отслеживания" для нацеливания на неподвижные и подвижные вражеские объекты. Оператор может управлять БпЛА в течение всего полета, изменять координаты и все параметры в режиме реального времени.

Дроны выпускают в двух версиях – Switchblade 300 и Switchblade 600.

"Младшая" версия более легкая и компактная, в сложенном виде весит менее 3-х кг. После запуска может находиться в воздухе до 10 минут и атаковать цели на расстоянии до 10 км, в момент атаки развивает скорость в 160 км/ч.

Switchblade 300 подходит для уничтожения живой силы врага, легкого транспорта, незащищенного оружия, например, минометов, пулеметных установок. Используется для огневой поддержки подразделений, оказавшихся под плотным огнем противника.

Преимущества Switchblade 600

Switchblade 600 – представитель нового поколения барражирующих боеприпасов. Он имеет высокоточную оптику, может находиться в воздухе более получаса.

Оснащен противоброневой боеголовкой, по типу ПТРК Javelin, для поражения целей на больших расстояниях. Возможен не только направленный взрыв, но и детонация на определенной высоте. Используется для уничтожения танков и тяжелой бронированной техники.

Фото: прототип БпЛА Switchblade 600 (twitter.com/front_ukrainian)

При выполнении полетных заданий ударный дрон не требует сторонних средств разведки, наблюдения и рекогносцированная (ISR) или дополнительных средств поражения.

Switchblade 600 оснащен передовыми электронно-оптическими и инфракрасными (EO/IR) датчиками с высоким разрешением и повышенной точностью управления полетом.

В дроне использована запатентованная технология прерывания задачи с повторным выходом на цель (wave-off and recommit). Это позволяет оператору приостановить миссию, а затем повторно атаковать предыдущие или новые цели.

Система управления в виде планшета с сенсорным экраном позволяет управлять полетом вручную или автономно, использует зашифрованные каналы передачи данных, оборудована модулем GPS с селективной доступностью и защитой от электронного перехвата.

Характеристики "дрона-убийцы танков"

Дальность действия:

радиус полета – 40 км

радиус поражения – более 90 км

время полета – более 40 мин

Вес дрона:

дрон (AUR) – 22,7 кг

боеприпас – 14,97 кг

комплекс (AUR + система управления огнем, FCS) – 54,4 кг

Скорость:

крейсерская – 112 км/ч

максимальная (ударная) – 185 км/ч

Как отметил представитель компании-производителя дронов Чарли Дин, использование украинскими войсками такого оружия, как Switchblade 600, имеет решающее значение для поражения российских сил, оснащенных тяжелой броней.

К тому же дрон способен преодолевать большие расстояния, поэтому ВСУ "могут уничтожать очень важные российские военные объекты далеко за линией фронта, чего не может сделать ни одно оружие в такой степени", резюмировал Дин.

Как Украина использует Switchblade на поле боя

Первая партия ударных дронов модели Switchblade 300 прибыла в Украину в составе военной помощи от США в апреле 2022.

Уже в начале мая появились видео, как украинские защитники атаковали позиции оккупантов с помощью этого БпЛА.

В октябре 2022 года бойцы Сил спецопераций показали, как атакуют укрепрайон российских войск в Харьковской области.

В сентябре 2022 стало известно, что Пентагон заключил контракт с AeroVironment на 2,2 млн долларов на дроны модели Switchblade 600 для ВСУ.

Этой весной Switchblade 600 уже были в Украине. Доказательство использования БПЛА опубликовали россияне, обнаружившие обломки дрона после атаки одного из их военных подразделений.

Среди обломков отсутствовала боевая часть. Это может свидетельствовать, что боеприпас попал в цель и взорвался.