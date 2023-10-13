Ворожим танкам не сховатися. Головне про дрони Switchblade 600, яких в Україні побільшає

Ударні дрони Switchblade допомагають ЗСУ звільняти українські землі з перших місяців повномасштабної війни. Незабаром США планують збільшити постачання модифікованої версії цього БпЛА – Switchblade 600. Його називають "карою з неба" для ворожих танків та бронетехніки.

РБК-Україна розповідає про особливості та характеристики дрона-камікадзе.

Switchblade в Україні буде більше

Один із керівників американської компанії AeroVironment Чарлі Дін, яка є виробником дронів Switchblade, анонсував гарні новини щодо постачання цих БпЛА в Україну.

За його словами, наразі ЗСУ переважно використовують на полі бою версію Switchblade 300. Безпілотники модифікованої версії Switchblade 600 теж є на озброєнні української армії, але в меншій кількості. При цьому найближчим часом ситуація зміниться.

Керівник AeroVironment зазначив, що Україна отримає додаткову партію саме бронебійних дронів Switchblade 600.

Коли та скільки саме безпілотників отримає Україна, невідомо. У Пентагоні поки що не робили публічних заяв на цю тему.

Що відомо про дрони Switchblade

Компанія AeroVironment виробляє дрони Switchblade з 2011 року. Вони є на озброєнні армії США, Великої Британії, Литви, а з 2022 року – України.

БпЛА розробили на замовлення Командування сил спецоперацій Повітряних сил США. Їх активно використовували під час війни в Афганістані для атак на засідки ворога, його транспорт.

Switchblade являє собою керований безпілотний літальний апарат із вибухівкою всередині. Призначений для ураження живої сили та техніки. Завдяки камерам і датчикам він може використовуватися як розвідувальний дрон.

Компактні розміри дозволяють переносити дрон одній людині навіть в рюкзаку. Живиться від електродвигуна, тому доволі "тихий" під час польоту.

Switchblade запускають з установки, яка виглядає як міномет, прикріплений до землі.

Після запуску дрон розгортає крила, щоб рухатися до своєї цілі завдяки системі пілотування.

Фото: процес запуску БпЛА (facebook.com/aerovironmentinc)

В апараті встановлені денні та інфрачервоні камери, а також прилади "допоміжного відстеження" для націлювання на нерухомі та рухомі ворожі об’єкти. Оператор може керувати БпЛА протягом всього польоту, змінювати координати та всі параметри в режимі реального часу.

Дрони випускають у двох версіях – Switchblade 300 та Switchblade 600.

"Молодша" версія більш легка і компактна, в складеному вигляді важить менше 3-х кг. Після запуску може перебувати в повітрі до 10 хвилин і атакувати цілі на відстані до 10 кілометрів, в момент атаки розвиває швидкість в 160 км/год.

Switchblade 300 підходить для знищення живої сили ворога, легкого транспорту, незахищеної зброї, до прикладу, мінометів, кулеметних установок. Використовується для вогневої підтримки підрозділів, що опинилися під щільним вогнем противника.

Переваги Switchblade 600

Switchblade 600 – представник нового покоління баражуючих боєприпасів. Він має високоточну оптику, може перебувати у повітрі понад пів години.

Оснащений протиброньовою боєголовкою, як в ПТРК Javelin, для ураження цілей на великих відстанях. Можливий не тільки спрямований вибух, але і детонація на певній висоті. Використовується для знищення танків та важкої броньованої техніки.

Фото: прототип БпЛА Switchblade 600 (twitter.com/front_ukrainian)

Під час виконання польотних завдань ударний дрон не потребує сторонніх засобів розвідки, спостереження та рекогностування (ISR) або додаткових засобів ураження.

Switchblade 600 оснащений провідними електронно-оптичними та інфрачервоними (EO/IR) датчиками з високою роздільною здатністю та підвищеною точністю керуванням польотом.

В дроні використана запатентована технологія переривання завдання з повторним виходом на ціль (wave-off and recommit). Це дає змогу дає оператору в разі потреби призупинити місію, а потім повторно атакувати попередні або нові цілі.

Система управління у вигляді планшета з сенсорним екраном дозволяє керувати польотом вручну або автономно, використовує зашифровані канали передачі даних, обладнана модулем GPS із селективною доступністю та захистом від електронного перехоплення.

Характеристики "дрона-вбивці танків"

Дальність дії:

радіус польоту – 40 км

радіус ураження – понад 90 км

час польоту – понад 40 хв

Вага дрона:

дрон (AUR) – 22,7 кг

боєприпас – 14,97 кг

комплекс (AUR + система керування вогнем, FCS) – 54,4 кг

Швидкість:

крейсерська – 112 км/год

максимальна (ударна) – 185 км/год

Як зазначив представник компанії-виробника дронів Чарлі Дін, використання українськими військами такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для ураження російських сил, які оснащені важкою бронею.

До того ж дрон здатен долати великі відстані, тому ЗСУ "можуть знищувати дуже важливі російські військові об'єкти далеко за лінією фронту, чого не може зробити жодна інша зброя в такій мірі", резюмував Дін.

Як Україна використовує Switchblade на полі бою

Перша партія ударних дронів моделі Switchblade 300 прибула в Україну у складі військової допомоги від США у квітні 2022.

Вже на початку травня з'явилися відео як українські захисники атакували позиції окупантів за допомогою цього БпЛА.

В жовтні 2022 бійці Сил спецоперацій показали, як атакують укріпрайон російських військ у Харківській області.

У вересні 2022 стало відомо, що Пентагон уклав контракт з AeroVironment на 2,2 млн доларів на дрони моделі Switchblade 600 для ЗСУ.

Цієї весни Switchblade 600 вже були в Україні. Доказ використання БпЛА опублікували росіяни, які виявили уламки дрона після атаки одного з їхніх військових підрозділів.

Серед уламків була відсутня бойова частина, що може свідчити про те, що боєприпас влучив у ціль і вибухнув.