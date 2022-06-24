ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не лише крали газ. Резніков розповів, як росіяни використовували "вишки Бойка"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 червня 2022 22:15
Не лише крали газ. Резніков розповів, як росіяни використовували "вишки Бойка" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни розміщували на "вишках Бойка" станції РЕБ, а також використовували їх, щоб захистити свої кораблі від українського ракетного комплексу "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова телеканалу Freedom.

Міністр оборони зазначив, що росіяни не лише крали газ у України, а ще й розміщували на бурових платформах станції радіоелектронної боротьби.

"Росіяни використовували їх для захисту своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш "Нептун" не міг їх дістати своїми системами наведення. Ось так сталося, що хтось невдало палив на тих вишках і тепер вони не використовуються", - сказав він.

На прохання підтвердити удар по "вишках Бойка", Резніков сказав, що всі все бачать: "Уражені, що ж тут підтверджувати".

"Нехай приймають рішення в Кремлі, що блокада Чорного моря не призведе до придушення нашого спротиву", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по бурових платформах у Чорному морі, що були захоплені Росією після окупації Криму в 2014 році.

В Росії обіцяли завдати удари у відповідь "по центрам прийняття рішень".

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше