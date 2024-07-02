Евро-2024: Португалия в серии пенальти одолела сборную Словении в 1/8 финала

Сборная Португалии в послематчевой серии одиннадцатиметровых победила национальную команду Словении на пути в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Португалия – Словения – 0:0 (пенальти – 3:0)

Нереализованный пенальти: Роналду, 105 (П)

Пиренейцы захватили инициативу в дебюте встречи. В стартовые четверть часа подопечные Роберто Мартинеса упустили несколько возможностей забить. В частности, Леау после навеса Фернандеша пробил в защитника, Диаш после стандарта ударил мимо штанги, а Фернандеш не успел запереть прострел Силвы.

В середине тайма напомнил о себе Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сначала пробил головой в руки Облака, а затем со штрафного отправил мяч выше перекладины. В ответ Шешко перед перерывом дальним ударом размял Кошту. Не оформил гол в раздевалку Пальинья, пробив из полукруга штрафной мимо штанги.

На старте второй половины Элшник ударом от газона замкнул дальнюю штангу – выше ворот. На 55-й минуте Роналду разрядил пушку со штрафного, но Облак не без труда парировал мяч. Впоследствии Шешко в контратаке пытался убежать от Пепе и пробил мимо штанги со входа в штрафную.

Португалия продолжила контролировать мяч. Впрочем, атакующие выпады команды Мартинеса оказались предсказуемыми для словенцев. Лишь на 89-й минуте Жота классной передачей вывел Роналду на оперативное пространство, но нападающий под углом попал во вратаря.

В конце концов матч перешел в дополнительное время. В первом экстра-тайме напряжение достигло пика на 103-й минуте, когда Дркушич завалил в собственной штрафной Жоту – пенальти! К отметке подошел Роналду и пробил в правую сторону, но Облак перевел мяч в штангу ворот. А на старте второго экстра-тайма кипер вытащил из-под перекладины удар Пальиньи головой после штрафного.

После этого эпизода сборная Словении отодвинула эпицентр событий подальше от собственных ворот. Подопечные Матяжа Кека провели ряд острых атак, а самая большая опасность возникла со штрафным метров с 20-ти. Ветеран Иличич, однако, попал со стандарта в стенку. А на 115-й минуте "привез" Пепе. Потеряв мяч на собственной половине, он организовал для Шешко выход один на один с вратарем, но Кошта уверенно сыграл ногами.

Дошло до серии пенальти. Кошта потянул удар Иличича, а Роналду реабилитировался за предыдущий промах. Затем португальский кипер взял выстрел Балковеца. Фернандеш же хладнокровно переиграл Облака. Бывший "динамовец" Вербич не смог пробить Кошту, а Силва уверенно развел мяч и голкипера по разным углам и вывел сборную Португалии в четвертьфинал.