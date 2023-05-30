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Форвард "Зари" заменит в сборной Украины звездного легионера: возможен дебют

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Киев, Вторник 30 мая 2023 12:00
Форвард "Зари" заменит в сборной Украины звездного легионера: возможен дебют Фото: Назарий Русин возвращается в национальную команду (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

В ряды национальной команды на июньские матчи довызван нападающий луганской "Зари" Назарий Русин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

24-летний форвард поедет в лагерь "сине-желтых" в июне. Там он заменит получившего травму Романа Яремчука из бельгийского "Брюгге".

У Русина будет возможность дебютировать в сборной Украины в одном из трех запланированных поединков – товарищеском против Германии (8 июня) или в одном из матчей квалификации к Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Конкурировать за место в составе он будет с Довбиком и Ванатом.

Нынешний сезон – лучший во взрослой карьере Русина. В настоящее время нападающий является первым бомбардиром "Зари" (11 мячей). Также форвард, обычно атакующий с фланга, записал в свой актив 5 ассистов.

Тренировочный сбор национальной команды начнется 8 июня. "Сине-желтые" будут готовиться к летнем циклу иг в Бремене. В портовом германском городе 12 июня украинская сборная проведет контрольный поединок против Германии.

К слову, накануне "Динамо" разгромило "Верес" с тремя голами во втором тайме.

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