Ветеран "Бостона" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Бостон Брюинз" Брэда Маршана лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
35-летний канадец гарантировал "медведям" домашнюю победу над "Коламбусом" (3:1). Капитан команды в шестой раз в карьере оформил три шайбы за матч.
После безголевого первого периода во второй 20-минутке счет открыли "Блю Джекетс". Это Дженнер сыграл на добивании после броска Оливье. Но со стартом финального периода наступило звездное время Маршана.
Вингер "Бостона" отквитал шайбу в дебюте, когда классно бросил из правой зоны атаки. Дальше в большинстве он попал в девятку ворот "Коламбуса". А в третий раз Маршан тоже при численном преимуществе – хладнокровно бросил под штангу после передачи Захи.
В тройку звезд вечера также попали нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и центрфорвард "Миннесоты" Марко Росси. Россиянин оформил хет-трик в перестрелке с "Сан-Хосе" (6:5). В свою очередь австриец дублем приложился к победе над "Чикаго" (4:1).
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Миннесота" – "Чикаго" – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
- "Рейнджерс" – "Сан-Хосе" – 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
- "Баффало" – "Нэшвилл" – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
- "Бостон" – "Коламбус" – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
- "Лос-Анджелес" – "Колорадо" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
К слову, накануне звезда "Бостона" Пастрняк возглавил хит-парад героев с дублем и ассистом против "Торонто".
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