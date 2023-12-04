Ветеран "Бостона" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

35-летний канадец гарантировал "медведям" домашнюю победу над "Коламбусом" (3:1). Капитан команды в шестой раз в карьере оформил три шайбы за матч.

После безголевого первого периода во второй 20-минутке счет открыли "Блю Джекетс". Это Дженнер сыграл на добивании после броска Оливье. Но со стартом финального периода наступило звездное время Маршана.

Вингер "Бостона" отквитал шайбу в дебюте, когда классно бросил из правой зоны атаки. Дальше в большинстве он попал в девятку ворот "Коламбуса". А в третий раз Маршан тоже при численном преимуществе – хладнокровно бросил под штангу после передачи Захи.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и центрфорвард "Миннесоты" Марко Росси. Россиянин оформил хет-трик в перестрелке с "Сан-Хосе" (6:5). В свою очередь австриец дублем приложился к победе над "Чикаго" (4:1).

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