Вратарь "Сан-Хосе" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Сан-Хосе Шаркс" Маккензи Блэквуда лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Канадский вратарь приложился к победе над "Сиэтлом" (2:0). На домашнем льду шайбами в составе "Шаркс" отличились Власик и Рутта.
Блэквуд парировал 32 броска "Кракен". Прогнозируемо процент сэйвов голкипера составил 100%. Для него этот шатаут стал первым в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности Блэквуда вырос до 3.48 пункта (31 поединок). Общий процент парированных ударов остался средним – 90.06%.
В рядах "Сан-Хосе" Блэквуд проводит первый сезон. Предыдущие пять кампаний он защищал ворота "Нью-Джерси". За время выступлений за "Девилз" канадец оформил 8 шатаутов (152 матча).
В тройку звезд вечера также попали вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс и защитник "Сан-Хосе" Марк-Андре Власик. Первый оформил шатаут в противостоянии со "Сент-Луисом" (1:0). Второй же выполнил 4 броска и забросил победную шайбу против "Сиэтла" (2:0).
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Сент-Луис" – "Коламбус" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
- "Сан-Хосе" – "Сиэтл" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
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