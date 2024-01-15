Вингер "Торонто" с юбилеем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний канадец установил личное достижение в домашнем поединке против "Детройта" (2:4). Он набрал 600 очков в карьере под эгидой НХЛ.

После безголевого стартового периода "Мейпл Лифс" открыли счет в дебюте второй 20-минутки усилиями Холмберга. А после шайбы Ларкина наступило звездное время Марнера. Он перед воротами завершил образцовую комбинацию с участием Маккейба и Бертуцци. Впрочем, "Ред Уингз" в финальном периоде вырвали победу с шайбами Спронга, Коппа и Рэймонда.

Марнер обновил клубный рекорд. Он достиг рубежа 600 очков за 548 матчей. Канадец превзошел достижение Деррила Ситтлера (584 поединка). В общем же зачете лиги он оказался на 7-й строчке. Быстрее те же 600 пунктов набрали Макдэвид, Кросби, Овечкин, Малкин, Панарин и Драйзайтль.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и форвард "Детройта" Эндрю Копп. Россиянин шайбой помог обыграть "Вашингтон" дома (2:1). Американец оформил третий гол "Ред Уингз" в столице провинции Онтарио.

Все результаты вечера в НХЛ: