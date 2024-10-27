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Вратарь клуба МЛС внезапно умер в 25 лет

Филадельфия, Воскресенье 27 октября 2024 16:37
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Вратарь клуба МЛС внезапно умер в 25 лет Фото: Футболисты "Филадельфии" почтили память Холдена Трента (instagram.com/philaunion)
Автор: Андрей Костенко

Жизнь голкипера команды Major League Soccer (MLS) "Филадельфия Юнион" Холдена Трента неожиданно оборвалась на 26-м году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Трагедия произошла 26 октября. Клуб решил не раскрывать причины смерти из-за уважения к семье футболиста. Но, по данным американских СМИ, Трент еще 24 октября попал в больницу в отделение интенсивной терапии.

Уроженец Гринсборо (штат Северная Каролина), Трент был выбран "Филадельфией" на драфте 2023 года под 28-м номером. До этого он играл в студенческой лиге за команду университета Хай-Пойнт.

Голкипер так и не успел дебютировать за первую команду. Он провел 6 матчей в составе молодежного коллектива пенсильванцев в МЛС Next Pro. В текущем сезоне сыграл 1 поединок, в котором пропустил 4 мяча.

В чемпионате МЛС "Филадельфия Юнион" заняла 12-е место в Восточной конференции. Команда не сумела пробиться в плей-офф.

Вратарь клуба МЛС внезапно умер в 25 лет

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