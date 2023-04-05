ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вингер "Нью-Джерси" с первым хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Новина українською →
Ньюарк, Среда 05 апреля 2023 10:25
Вингер "Нью-Джерси" с первым хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Доусон Мерсер трижды наказал "Питтсбург" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Нью-Джерси Девилз" Доусона Мерсера лучшим исполнителем очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой вингер оформил первый хет-трик во взрослой карьере. От атакующих умений канадца на выезде пострадал "Питтсбург".

После шайбы Хэмилтона преимущество "Девилз" еще в первом периоде закрепил именно Мерсер – он замкнул передачу Хишира в контратаке. Во второй же 20-минутке нападающий оказался самым ловким на "пятаке" после броска Марино. В финальном периоде канадский вингер заставил фанатов бросать кепки на лед, воспользовавшись передачей Хишира.

В конце концов "Нью-Джерси" уверенно одолел "Пингвинз" (5:1) и закрепился на второй строчке дивизиона Метрополитен. "Питтсбург" здесь идет на 5-й позиции и пока не проходит в плей-офф. Правда, отставание от идущих на 4-м месте "Айлендерс" составляет всего одно очко.

Дополнили топ-3 звезд центфорвард "Колорадо" Натан Маккиннон и вратарь "Флориды" Алекс Лайон. Первый оформил дубль и ассист против "Сан-Хосе" (4:3 ОТ). Голкипер же парировал 39 бросков в противостоянии с "Баффало" (2:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Нью-Джерси&quot; с первым хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне нападающий "Далласа" Робертсон возглавил хит-парад звезд с четырьмя набранными пунктами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине