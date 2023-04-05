Вингер "Нью-Джерси" с первым хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Молодой вингер оформил первый хет-трик во взрослой карьере. От атакующих умений канадца на выезде пострадал "Питтсбург".

После шайбы Хэмилтона преимущество "Девилз" еще в первом периоде закрепил именно Мерсер – он замкнул передачу Хишира в контратаке. Во второй же 20-минутке нападающий оказался самым ловким на "пятаке" после броска Марино. В финальном периоде канадский вингер заставил фанатов бросать кепки на лед, воспользовавшись передачей Хишира.

В конце концов "Нью-Джерси" уверенно одолел "Пингвинз" (5:1) и закрепился на второй строчке дивизиона Метрополитен. "Питтсбург" здесь идет на 5-й позиции и пока не проходит в плей-офф. Правда, отставание от идущих на 4-м месте "Айлендерс" составляет всего одно очко.

Дополнили топ-3 звезд центфорвард "Колорадо" Натан Маккиннон и вратарь "Флориды" Алекс Лайон. Первый оформил дубль и ассист против "Сан-Хосе" (4:3 ОТ). Голкипер же парировал 39 бросков в противостоянии с "Баффало" (2:1).

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