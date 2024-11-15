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Форвард "Эдмонтона" с эпохальным достижением стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Эдмонтон, Пятница 15 ноября 2024 10:30
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Форвард "Эдмонтона" с эпохальным достижением стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Коннор Макдэвид вошел в элитный клуб бомбардиров (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали центрального нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Некст-уан" приложился к непростой победе над "Нэшвиллом" (3:2 ОТ). Он забросил шайбу, отдал результативную передачу и пересек гроссмейстерский рубеж в 1000 очков.

Счет в середине первого периода усилиями Маккаррона открыли "Предаторз". На старте второй 20-минутки Макдэвид реализовал выход 2 в 1 с Драйзайтлем. Впоследствии Нерс вывел "Ойлерз" вперед, но под занавес основного времени Смит перевел матч в овертайм.

В дополнительной пятиминутке победу "Эдмонтона" обеспечила тройка упомянутых исполнителей. Драйзайтль и Макдэвид организовали момент для Нерса, а тот метко бросил из правого круга. Лидер "нефтяников" потратил на покорение тысячи пунктов 659 матчей. Быстрее рубеж взяли только подлинные легенды – Гретцки, Лемье и Босси.

В тройку звезд вечера также попали голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский и вингер "Нью-Джерси" Йеспер Братт. Первый одержал 300 побед быстрее всех вратарей. Второй же оформил хет-трик в противостоянии с "Флоридой" (6:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Эдмонтона&quot; с эпохальным достижением стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Юты" Веймелка возглавил хит-парад звезд с пятью десятками сэйвов против "Каролины".

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