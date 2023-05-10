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В Воронежской области заявили об "атаке" на полигон: 14 военных пострадали

Фото: в Воронежской области 14 пострадавших оккупантов из-за "атаки" на полигон (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В Воронежской области РФ сегодня ночью два беспилотника якобы "атаковали" полигон. В результате чего пострадали 14 российских "вояк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области. Это произошло сегодня ночью", - говорится в сообщении.

Указано, что два БПЛА, начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения.

"Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет", - сообщает Telegram-канал.

Как сообщалось, сегодня было "громко" и в российском Курске, там ПВО якобы "сбила дрон".

Напомним, ранее в российской Казани произошел взрыв в районе танкового полигона.

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