В российском Курске утром было громко, ПВО якобы сбила дрон

Фото: в РФ заявляют о сбитии дрона под Курском (GettyImages)

В России заявили о сбитии беспилотного летательного аппарата в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.