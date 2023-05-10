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В российском Курске утром было громко, ПВО якобы сбила дрон

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Курская область, Среда 10 мая 2023 07:56
В российском Курске утром было громко, ПВО якобы сбила дрон Фото: в РФ заявляют о сбитии дрона под Курском (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В России заявили о сбитии беспилотного летательного аппарата в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в селе Толмачево, есть повреждения газовой трубы и фасада дома.

"На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

В российском Курске утром было громко, ПВО якобы сбила дрон

Ранее мы писали, во временно оккупированном Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС.

Напомним, ВСУ, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.

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дрони Курская область Война России против Украины
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