В Воронежской области жалуются на атаку дронов на предприятия и пожар

По словам российского чиновника, средствами ПВО и РЭБ ночью якобы были "сбиты и подавлены несколько беспилотников".

Он утверждает, что за воздушным нападением стоит Украина. Но заявляет, что дроны якобы пытались атаковать несколько предприятий, которые выпускают гражданскую продукцию.

Как рассказал воронежский губернатор, в здании одного из предприятий произошло возгорание "на территории одного этажа", и там ведется работа представителей оперативных служб.

"На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", - пишет в сети чиновник.

Также он рассказал, что в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.

Между тем российские медиа уточняют, что дроновая атака была на спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске Воронежской области. Также в сети были обнародованы кадры с взрывом и возгоранием там.

Атака дронов в России

Стоит отметить, что накануне из-за атаки беспилотников пострадал спиртзавод в Белгородской области.

Так, местный губернатор Вячеслав Гладков заявлял вечером 4 октября о взрыве из-за детонации БПЛА на территории промышленного предприятия, частичного разрушения и возгорания там. Объект - в селе Песчанка Старооскольского городского округа.

Соответствующие фото и видео в сети показывают последствия удара БПЛА по местному спиртзаводу.

Поврежденное здание предприятия в Белгородской области из-за атаки дронов (фото: t.me/vvgladkov)

Добавим, позавчера украинские дроны атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области, где находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34. На фото со спутника были зафиксированы четыре очага пожаров на территории аэродрома.

А в ночь на 4 октября была атакована нефтебаза "Аннанефтепродукт" в Воронежской области. Источники РБК-Украина рассказали, что объект поразили беспилотники СБУ, и там размещались десятки резервуаров топливом.