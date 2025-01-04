В Воронежской области разбился российский военный вертолет
В Воронежской области разбился военный вертолет Российской Федерации. На борту было 2 члена экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
По данным издания, 1 января военный вертолет Ми-28 упал и загорелся в Воронежской области. Это произошло около 6 часов вечера в поле в Каменском районе.
В экстренных службах региона сообщили, что на борту были два члена экипажа, которые погибли.
Известно, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта.
Напомним, что это не первый подобный инцидент. В прошлом году в Амурской области (Россия) разбился вертолет Robinson R66.
А за год до того российский военный вертолет Ми-24 разбился под Барановичами в Беларуси.
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