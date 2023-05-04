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В Воронежской области РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник

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Воронеж, Четверг 04 мая 2023 09:08
В Воронежской области РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник Фото: в Воронежской области РФ заявили, что "сбили" дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что якобы обнаружили еще один неизвестный беспилотник. На этот раз в Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева в Telegram.

По его словам, инцидент произошел утром 4 мая. Губернатор похвастался "успешной работой" противовоздушной обороны.

"Сегодня ранним утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушен нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле", - написал российский чиновник.

В Воронежской области РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник

скриншот (google.com/maps)

Напомним, в ночь на 3 мая у Кремля раздались взрывы, о которых сообщили в сети жители Москвы. Позже россияне заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Кремль дронами.

Кроме того, в эту ночь в Краснодарском крае РФ вспыхнул резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Также в Ростовской области России ночью произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Россияне говорят об "атаке дрона".

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Российская Федерация дрони Воронеж
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