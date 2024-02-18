Над Воронежем уничтожили якобы украинский дрон

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении якобы украинского беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.
По предварительным данным, пострадавших нет, последствия уточняются.
"Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал", - сообщил Гусев.
Ночью 17 февраля, Россию атаковали беспилотники. Их якобы сбивали в четырех регионах.
В Ижевске произошел пожар на производственном предприятии. Утром стало известно, что там могли выпускать беспилотники.
В январе беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Также дроны атаковали морской терминал в российском Усть-Луге. Позже стало известно, что это была спецоперация СБУ.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский пообещал удивить Россию украинскими дронами и РЭБ
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