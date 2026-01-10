Воронеж под атакой неизвестных дронов, раздается серия взрывов
Вечером 10 января в небе над Воронежем прозвучало не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города. Российские силы противовоздушной обороны пытались сбивать беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернатора Воронежской области.
Хлопки, гул двигателей и работа ПВО продолжались больше часа, а над городом появилась дымовая завеса, которую было видно с разных точек. Жители писали о серии взрывов с короткими паузами между ними.
Ранее российское Минобороны заявляло, что только за минувшие сутки системы ПВО якобы сбили 70 украинских дронов в зоне так называемой "специальной военной операции", а также уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун".
По официальной российской статистике, с начала полномасштабной войны РФ заявляет о более 108 тысячах сбитых беспилотников.
Атаки дронов на РФ
Напомним, что в ночь на 10 января Волгоградскую область России атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар на нефтебазе. По предварительной информации, не исключается эвакуация жителей домов, расположенных вблизи объекта.
Эта атака стала частью серии ударов по территории РФ в течение одной ночи. В частности, в Краснодарском крае объявляли ракетную и дроновую угрозу, а местные жители сообщали о взрывах. По предварительным данным, целью мог стать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
В то же время Волгоградская область регулярно попадает под удары дронов. В конце декабря беспилотники уже поразили НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка", что привело к масштабному пожару.
Ранее также сообщалось о резком сокращении экспорта российской нефти, которое происходит на фоне системных ударов Украины по ключевым элементам нефтяной инфраструктуры РФ - в частности по НПЗ, трубопроводам, портам и танкерам.