Воронченко прогнозує руйнування Керченського мосту

Воронченко зазначив, що при низьких температурах Азовське море замерзає, і пізніше лід переміщується в Керченську протоку

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио Свободу.

Воронченко рассказал, что мост может разрушится из-за землетрясений, которые периодически происходят в этом регионе.

"Я семь лет там прослужил, знаю что такое Азов, и что такое Черное море. Это два общих сосуда, течение из Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи - каждый год, по 4-5 баллов. Это все влияет на сваи", - сказал Воронченко.

Он также отметил, что при низких температурах Азовское море замерзает, и позднее лед перемещается в Керченский пролив.

"За семь лет так было два раза, когда торосы шли. Они так мост этот сшибут. Поток льда, торосы, и все это идет в этот диффузор. Представляете, что будет? По разведданным, у них была не стыковка моста, когда начали стыковать опоры - или осели, или не правильные были расчеты. Этому мосту будет "крышка", - отметил командующий военно-морских сил Украины.

Напомним, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что "не может быть и речи" об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив для контроля за соблюдением международных правил судоходства.

До этого глава МИД Германии Хайко Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

РБК-Украина писало, что в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.