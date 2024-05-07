Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену

При написании материала были использованы информация из открытых источников, комментарии собеседников РБК-Украина из спецслужб, а также комментарии официальных лиц СБУ.

С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ открыли более 2,5 тысяч дел на украинцев, которые предали свою страну, и почти 500 дел на так называемых “корректировщиков”, кто передает данные о ВСУ россиянам. И те, и другие "сливают" перемещение наших военных, отправляют "кураторам" из РФ геометки с военными базами и частями, корректируют ракетные удары по своим же городам. Спектр "услуг" предателей немаленький. За наводки преступники получают деньги и, если не повезет, тюремный срок.

Мотивация предателей разнообразна – одни хотят заработать, а потому о морально-этической стороне вопроса предпочитают не думать, другими движут исключительно идейные соображения или желания "застолбить" за собой место в оккупационной власти. В большинстве случаев преступников "вербуют" российские структуры, главным образом, ФСБ и ГРУ. Спецслужбы РФ находят их в социальных сетях, реже предатели выходят на них сами.

"Разоблачение корректировщиков, которые помогают врагу, – это одно из ключевых направлений СБУ. Мы системно работаем над тем, чтобы вычистить такую агентуру со всех сфер. Потому что понимаем, насколько важна эта работа для нашей победы", – отмечает глава СБУ Василий Малюк.

Эксрегионал и поклонник СССР

Мужчина проснулся от сообщения своего куратора из ФСБ. По заданию надо было сходить и пока что просто осмотреть один из военных объектов недалеко от черты города. Он позавтракал, взял с собой телефон и пошел. Идя вдоль забора, который ограждал военное здание, решил не ограничиваться простым осмотром и сделал пару фотографий. Когда мужчина открыл секретный чат с куратором, он услышал шорохи позади себя. "Стоять, работает СБУ!" Все случилось быстро – через секунду после выкрика нерадивый агент уже лежал лицом в траве, пока сотрудник Службы безопасности застегивал наручники.

Сценарий задержания в подавляющем большинстве случаев один и тот же – преступников чаще всего ловят "при исполнении" – таким образом материал для задержания уже есть, но результата для россиян нет. Так же произошло и с экс-регионалом из Сумской области.

56-летний Сергей Холщов родился в городе Тростянец. Еще в 90-х мужчина проходил службу в рядах советской армии, где, видимо, и проникся идеями "русского мира" и СССР. После службы он вернулся в Сумы и начал строить политическую карьеру, став одним из функционеров местной ячейки "Партии Регионов", что довольно примечательно. Холщова завербовали агенты ФСБ после того, как украинские войска освободили регион от оккупантов украинские войска. Сначала с ним наладили связь, потом объяснили, что от него требуется. Мужчина тщательно выполнял поставленные задачи

Кадры задержания Сергея Холщова (фото: сайт СБУ)

К сожалению, часть заданий Холщову удалось довести до конца – по его координатам россияне сбрасывали авиабомбы. Если удар был неточным, предатель лично докладывал об этом куратору в Telegram и корректировал наводку.

"Он передвигался общественным транспортом по приграничному Ахтырскому району, расспрашивал и разведывал о местах дислокации военных объектов. Также он лично перепроверял собранную информацию, фотографировал и сбрасывал геолокацию военных объектов", – рассказывает РБК-Украина собеседник в силовых структурах.

Сотрудники СБУ задержали Холщова прямо во время выполнения одного из заданий ФСБ – в ходе одной из вылазок он хотел установить точные координаты военного объекта. Холщова обвинили в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.

"Они мечтали служить в ФСБ"

5 апреля в Одесской области задержали двух армян – 29-летнего Гагика и 25-летнего Гору Данеляна. Один работал в кафе шашлычником, другой – строителем. С ФСБ мужчины стали сотрудничать в силу собственных амбиций – оба хотели быть агентами Федеральной службы и таким образом надеялись зарекомендовать себя.

"Они мечтали "служить" в ФСБ, поэтому не только фотографировали и отмечали на картах военные объекты, но и создали общественную организацию по легализации иностранцев в Украине. Их они планировали использовать как своих осведомителей", – отмечает источник РБК-Украина в силовых структурах.

Данеляны очень старались проявить себя – они снимали военные объекты не только по заданию кураторов, но и по собственной инициативе. Координаты зданий предатели отмечали на Google-картах. После этого они собирали максимум информации о том или ином военном объекте – наличие военных, их количество, какая на месте военная техника, график перемещений и тому подобное.

Братья Данеляны завязывали различные знакомства с местными и использовали их "в темную", выведывая важную информацию. Вся эта работа делалась с одной целью – дать ФСБ нужные координаты для ракетных ударов. Пока двое мужчин следили за военными, сотрудники СБУ следили за ними. В итоге все перемещения российских агентов были зафиксированы.

Данелянов задержали, когда те проводили "доразведку". Обоим грозит до 12 лет заключения. На допросах Гагик и Гор не стали отрицать свою вину, но и не раскаивались. В целом существует несколько линий поведения "агентов" ФСБ и ГРУ, отмечает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Поведение задержанных СБУ российских агентов зависит от линии защиты, которую они избрали. Большинство раскаивается и идет на сотрудничество со следствием, чтобы смягчить наказание. А кто-то уверяет суд, что не подозревал о последствиях своих действий и масштабах преступления. Но есть и такие, кто даже в тюрьме поддерживает "русский мир", искренне ненавидит Украину и хочет обмена в РФ", – отмечает Дехтяренко.

Позывной "Акела"

49-летний разнорабочий Виталий Куц из Кропивницкого стал сотрудничать с ФСБ в мае 2023 года. В один из дней он отправил со своего телефона сообщение на российский номер: "Босс, это Виталик, я готов работать". Куцу провели инструктаж по "технике конспирации и безопасности" и уже на следующий день Виталий выполнил свое первое задание – скинул сообщение с графиками работы и координатами военкоматов. Не забыл и о себе, прикрепив к сообщениям номер своей банковской карты.

За координаты, фото и видео, корректировки и наводки Виталий Куц получал от 500 до 1300 гривен в криптовалюте. Поскольку кураторов больше всего интересовала информация о военной авиации, как-то раз Куц даже перелез через забор местного аэродрома, чтобы сделать фото и видео самолетов. Всю информацию он передавал кадровому сотруднику пятой службы ФСБ, которая находится в оккупированном Крыму.

Виталий Куц в суде (фото: dostyp.com.ua)

Видимо Куц так проникся своей "агентурной" деятельностью, что, помимо одноразовых паролей, кодовых слов и секретных чатов, использовал псевдоним, в качестве которого выбрал свое детское прозвище – Акела. Акелу поймали в начале лета возле секретной военной части, где он проводил "доразведку" для ФСБ.

На суде Куц выбрал стратегию отрицания – рассказывал о том, что его подставили, телефон он нашел случайно, видео военных частей и аэродромов снимал себе "на память", а вообще многое не помнит, потому что когда-то получил черепно-мозговую травму.

Несмотря на то, что российские спецслужбы нашли Виталия в соцсетях, где он высказывался в поддержку "русского мира", собеседники РБК-Украина отмечают, что назвать его идейным нельзя.

"Он наркозависимый, неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статьям за хранение и сбыт наркотиков. Поэтому главной мотивацией его действий были деньги в силу его наркозависимости", – отмечает источник в спецслужбах.

Виталий Куц получил 15 лет тюрьмы. Когда его признали виновным в государственной измене, на вопросы журналистов ответил коротко: "Это несправедливо".

Вредители

Украинские спецслужбы регулярно ловят предателей совершенно разных социальных положений и "рангов". Разнорабочий Виталий Куц хотел заработать денег, пенсионер Сергей Холщов не сомневался в правильности действий "советской армии" РФ, а братья Данеляны, очевидно, заигрались в агентов. Все они наводили и корректировали, получая за это максимум 1,5 тысяч гривен.

Однако есть и более "крупная рыба" – люди, занимающие влиятельные должности, имеющие доступ к важной информации, к государственной тайне. Таких тяжело купить, а сам по себе "русский мир" пусть и довольно привлекателен для них, но должен предложить им нечто большее, чем голую концепцию. Их мотивация – статус.

Прошлым летом в Одессе осудили к пожизненному заключению главу Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа. Он не фотографировал военные части и перемещение техники, его сфера услуг была несколько шире. Герман докладывал россиянам об обстановке в Николаеве и области, передавал им информацию о погибших, о местах содержания пленных российских военных, "сливал" пароли блокпостов и рассказывал о результатах обстрелов.

Геннадий Герман (фото: Nikcenter.org)

С деятельностью Германа связывают одни из самых масштабных ударов по Николаеву – в военную часть, где находились украинские бойцы, и в областную государственную администрацию. В следствие этих атак погибли и пострадали сотни людей.

Идеологические симпатии – далеко не все, чем руководствовался чиновник. Его, главным образом, интересовали перспективы. Поэтому, в обмен на информацию, Герман требовал руководящую должность в случае оккупации Николаева. В переписке с посредником он рассказывал о том, что имеет настолько обширное влияние на местных правоохранителей, что после захвата города может убедить их изменить присяге.

Подавляющее большинство российских "агентов" задерживают, опережая их деятельность, то есть на том этапе, когда они еще не успели причинить вред. Кроме того, чаще всего за одним предателем скрывается целая сетка, отмечает в комментарии РБК-Украина глава СБУ Василий Малюк.

"Маркером нашей результативности является, в том числе и то, что только за прошлый год СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала этого года – еще 11. Это были разнокалиберные сети с участием разных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", – сообщает Малюк.

За наводчиком какое-то время следят, ему могут "скормить" заведомо ложную информацию, как это было в случае с николаевским прокурором. Это нужно не только для сбора доказательной базы, но и для того, чтобы раскрыть сеть, если она существует.

Василий Малюк (фото: Facebook СБУ)

"Для сбора и анализа информации СБУ использует множество методов, начиная от мониторинга открытых данных, информации от наших собственных оперативных источников и заканчивая свидетельствами, которые получаем от разоблаченных наводчиков. Мы применяем и другие контрразведывательные меры, но разглашать их не будем", – отметил Артем Дехтяренко.

Нет ничего удивительного в том, что в Украине даже на этапе активной полномасштабной войны с Россией, продолжают находить идеологов "русского мира". Кремлевская пропаганда – это многоуровневый комплекс действий, который работает как пресс, вдавливая слои дезинформации, пока те буквально не окаменеют до состояния монолита.

Корректировщики, наводчики и "кроты" видят то же, что и другие – ракетные удары, смерти и разруху, которую несет за собой "русский мир", но воспринимают это все совершенно иначе. Поэтому в какой-то степени для общества даже полезно, что они "вскрываются" и выказывают себя – так их можно изолировать. Главное, чтобы это произошло до того, как они успеют завершить начатое.

"Каждый предатель, наводчик или корректировщик должен отвечать за совершенные преступления. И мы делаем это неизбежным", – добавил Василий Малюк.