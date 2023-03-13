Врага нельзя недооценивать. В ГПСУ назвали количество российских военных в Беларуси

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы нет достаточной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины", - сказал он.

Пограничная служба также не фиксирует перемещения личного состава или военной техники РФ на границе.

При этом Демченко отметил, что врага нельзя недооценивать. Украина должна быть готова к развитию любой ситуации. Так, бойцы продолжают укреплять линию границы, чтобы все Силы обороны имели возможности отразить любую атаку.

Кроме того, Беларусь продолжает поддерживать Россию, предоставляя свою военную инфраструктуру, воздушное пространство и базы.

"Около 9-10 тысяч военных РФ находились на территории Беларуси. Они в основном задействованы в совместных учениях или прохождении подготовки. Периодически происходит ротация этих подразделений. Собственно, это происходит и сейчас. Те подразделения, которые уже прошли подготовку, выводятся на территорию России для того, чтобы усилить группировку российских войск на востоке нашей страны", - сказал спикер.

Между тем, на территорию Беларуси будут заведены новые подразделения, которые будут проходить подготовку.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщал, что в Беларуси провели ротацию и вывели часть войск РФ. При этом в стране остались палаточные городки для принятия новых сил.

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