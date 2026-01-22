У врага за сутки - значительные потери в артиллерии, дронах и живой силе, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 21 января на фронте за сутки произошло 140 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Купянск, Покровск, Мирноград, Гуляйполе - стратегические цели россиян, но пока города до сих пор под контролем Сил Обороны ВСУ. Впрочем, отметим, что пропаганда врага иногда выдает желаемое за действительное, "присваивая" себе эти территории на просторах интернета и ТВ.

Также известно о плане россиян по Сумской и Харьковской областях. Он заключается в том, чтобы создать там "зону контроля" вдоль границы. При этом на Лиманском направлении враг хочет взять под контроль Лиман и дальше продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

В то же время в Волчанске россияне закрепляются в северной части города. При этом продвинуться на юг для них все еще проблематично.

Как мы писали, министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что сейчас цель Украины - наносить врагу потери на уровне 50 тысяч военных ежемесячно.