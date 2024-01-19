Враг сместил акцент на Лиман, но наступление на Купянск может возобновиться, - эксперт

Основной удар захватчиков на Лимано-Купянской оси нацелен на полный захват Луганской, а также частей Харьковской и Донецкой областей. Если раньше самым горячим было Купянское направление, то сейчас акцент врага сместился на Лиман.

"Недавно самым горячим было Купянское направление, населенный пункт Синьковка. Но по сравнению со вчерашним днем (16 января, - ред.) враг активных действий не проводил. Зато сместился южнее на Лиманское направление", - сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что какого-либо особого замысла в смене направлений нет. Россияне ищут слабые места в обороне ВСУ.

"Расчет на то, что погода позволит им эффективно действовать на Купянском направлении, не сработал. Плюс, правильно спланированная и отлаженная украинская оборона дала возможность отражать многочисленные атаки. Это вынуждает их искать альтернативу. В принципе, как и прогнозировалось, акцент сместился на Лиман, Авдеевку и Марьинку", - объяснил он.

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предположил, что россияне могут планировать новое наступление на Купянск, когда будет стабильная минусовая температура.

Согласно прогнозам, условия для маневров с техникой могут сложиться в конце января или начале февраля. По мнению Мусиенко, есть основания полагать, что россияне пойдут в атаку в этот промежуток. Конечно, Силы обороны Украины к этому готовятся.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск 9 января.