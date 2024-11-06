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Враг за октябрь оккупировал самую большую территорию Украины за год наступления, - Deep State

Фото: Российская армия захватила в октябре самую большую площадь Украины за год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За октябрь враг оккупировал около 490 кв. км украинской территории. Это самый большой показатель за 2024 год и за время контрнаступления, которое длится с октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта Deep State.

"Площадь потерянных территорий это, конечно, важно, но точно не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности армии. Если в октябре 2022 года враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие", - говорится в сообщении.

В Deep State отмечают, что показателями являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное - рациональное применение человеческого потенциала.

В то же время наличие большого количества живой силы позволяет противнику проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца. "Для нас ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых позициях, может стать проблемой", добавили в Deep State.

Российское наступление

Как писало агентство Bloomberg, российская армия набирает скорость в своем продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе 200 квадратных километров – больше всего в этом году. С 6 августа Россия захватила 1146 квадратных километров территории Украины, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.

Высокие темпы наступления российской армии привели к тому, что по данным проекта Oryx, в октябре Россия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена ВСУ. Это самый высокий показатель с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.

Проект Deep State – это украинский волонтерский проект, который занимается мониторингом военных действий на фронте. Этот проект активно обновляет карты боевых действий, освещая текущие линии фронта, контролируемые территории, а также дает актуальную информацию о ходе военных операций.

Благодаря регулярным обновлениям, Deep State является важным источником для граждан, журналистов, аналитиков и международных наблюдателей. Проект стал популярен благодаря информации, позволяющей людям в реальном времени следить за изменениями на фронте.

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