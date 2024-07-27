Враг предпринял 21 попытку штурма позиций ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

В ведомстве отметили, что оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. В частности, под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Басовка, Мирополье, Турья, Волфин, Степок и Сидоровка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Силы обороны Украины воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам - вблизи Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккпанты потерпели неудачу при попытках штурма позиций ВСУ вблизи Верхнекаменского и Спорного. В общей сложности произошло пять атак.

Продолжается бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции украинцев. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Железного.

Самая горячая точка на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки - идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 21 попытку штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов были отражены вблизи Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки.

На Времовском направлении были отражены три штурмовых действия противника в сторону Раздольного. В то же время противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, где в настоящее время отражены две вражеские атаки.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешных атаки врага отбиты украинскими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.

На Приднепровском направлении одна атака врага успеха не имела.

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и нанесения ему ощутимых потерь", - добавили в Генштабе.