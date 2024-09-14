Враг нанес удар ракетой с кассетной боевой частью по пригороду Одессы, есть погибшие

Российские захватчики сегодня вечером, 14 сентября, нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Чиновник отметил, что для атаки по пригороду Одессы противник, по предварительным данным, применил ракетное вооружение с кассетной боевой частью.
"В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - написал он в своем Telegram.
В ОВА рассказали, что погибшие - супружеская пара 1958 и 1962 годов рождения. Их тела были обнаружены при проведении обследования на месте попадания.
"Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести", - передал глава ОВА.
Также чиновник добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта российских оккупантов против гражданского населения Одесской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 сентября росармия актировала пригород Одессы, Одесский и Измаильский районы. ПВО ВСУ в регионе работала более трех часов.
Также напомним, что перед этим, ночью 13 сентября, оккупанты атаковали Одессу и район дронами. Из-за вражеского удара один человек пострадал, фиксировались повреждения из-за падения обломков беспилотников противника.
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