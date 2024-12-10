Враг запустил БПЛА по Украине: где есть угроза атак (обновлено)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение прошлой недели РФ применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов.

При этом следует отметить, что минувшей ночью, 10 декабря, оккупанты не запускали по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Подробнее о причинах такой паузы, и повлияла ли на это погода - читайте в нашем отдельном материале.

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