Враг привлекает бронегруппы к штурмам Авдеевки и Новомихайловки, - Тарнавский

Российские оккупанты привлекают бронегруппы к штурмам Авдеевки и Новомихайловки. Их бросают в поддержку пехотных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и потерянные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы", - отметил он.

Тарнавский добавил, что украинские воины стойко держат оборону, уничтожают врага и берут в плен противника. В частности, наши свежие силы, вступившие в бой.

За сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 458 россиян и 25 единиц военной техники, не считая дронов. Среди уничтоженной или поврежденной техники:

9 танков,

11 боевых бронемашин,

2 артиллерийские системы,

2 автомобиля,

1 единица специальной техники.

Также взлетел в воздух склад боеприпасов, уничтожен еще один важный объект россиян. Нейтрализованы или уничтожены 139 беспилотников разных типов.

Враг вчера нанес 25 авиационных и два ракетных удара, совершил 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но до "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.