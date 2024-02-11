Враг привлекает бронегруппы к штурмам Авдеевки и Новомихайловки, - Тарнавский
Российские оккупанты привлекают бронегруппы к штурмам Авдеевки и Новомихайловки. Их бросают в поддержку пехотных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
"Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и потерянные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы", - отметил он.
Тарнавский добавил, что украинские воины стойко держат оборону, уничтожают врага и берут в плен противника. В частности, наши свежие силы, вступившие в бой.
За сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 458 россиян и 25 единиц военной техники, не считая дронов. Среди уничтоженной или поврежденной техники:
- 9 танков,
- 11 боевых бронемашин,
- 2 артиллерийские системы,
- 2 автомобиля,
- 1 единица специальной техники.
Также взлетел в воздух склад боеприпасов, уничтожен еще один важный объект россиян. Нейтрализованы или уничтожены 139 беспилотников разных типов.
Враг вчера нанес 25 авиационных и два ракетных удара, совершил 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.
Бои в районе Авдеевки
Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.
Сейчас захватчикам удается заходить на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.
Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но до "все пропало" еще далеко.
В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.
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