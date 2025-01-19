Враг отбирает жилье инвалидов в Луганской области за отсутствие паспорта РФ, - ЦНС

"Правда "фронтовики" (так называемый путинский "народный фронт) дают возможность или выбор инвалидам поменять гражданство на российское и тогда последние получают шанс остаться с крышей над головой", - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, недавно таким шантажом паспортизировали 72-летнюю жительницу оккупированного Луганска, которая имеет инвалидность. Известно, что женщина не может передвигаться самостоятельно, и поэтому стала заложником ситуации, когда без ее согласия и ведома она стала гражданкой РФ.

Напомним, вчера в ЦНС проинформировали, что Кремль недавно провел в Луганской области так называемую "инвентаризацию" земель. Россияне обнаружили не менее 18 тысяч гектаров угодий, которые якобы никому не принадлежат. Хотя на самом деле в список "бесхозной" земли попали участки тех владельцев, которые не сменили гражданство и не получили паспорт РФ.