Враг учится. В ГУР рассказали об изменениях в российской ракете Х-101

"Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 - это совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году", - заявил Скибицкий.

Он отметил, что на сегодня, это уже ракета с активной системой радиоэлектронной борьбы, а также с активной защитой от выбросов тепловых ловушек.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на январь 2024 производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это указывает на то, что в последние месяцы производство не увеличилось.

Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.

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