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Враг вчера вновь массированно атаковал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы

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Харьковская область, Пятница 24 февраля 2023 09:39
Враг вчера вновь массированно атаковал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы Фото: враг вчера вновь массированно атаковал Харьковскую область (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки враг вновь несколько раз атаковал населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, вчера утром оккупанты нанесли удар из С-300 по Двуречной Купянского района, вследствие чего два человека - ужчина и женщина получили ранения.

Во время проведения спасательных работ враг повторно ударил по Двуречной. Оккупанты били прицельно по спасателям, в связи с чем было повреждено по меньшей мере четыре автомобиля ГСЧС.

В течение дня враг массированно обстреливал Купянск и окрестные села. В Купянске и районе ранения в течение суток получили шесть человек. Все они госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 23 февраля (t.me/synegubov)

Напомним, ранее мы писали, что российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Также из РСЗО в ночь на 24 февраля была обстреляна Куцурубская община Николаевской области.

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