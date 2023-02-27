Враг вчера вновь атаковал Харьковскую область: ранен гражданский

Российские войска за минувшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области. Из-за обстрелов есть разрушения, также один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.

Так, в Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. В результате поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка.

Из-за атаки осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В селе Куриловка Купянского района обстрелами также поврежден частный дом и гараж.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 26 февраля (t.me/synegubov)