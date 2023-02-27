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Враг вчера вновь атаковал Харьковскую область: ранен гражданский

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Харьковская область, Понедельник 27 февраля 2023 09:25
Враг вчера вновь атаковал Харьковскую область: ранен гражданский Фото: враг вчера вновь атаковал Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области. Из-за обстрелов есть разрушения, также один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.

Так, в Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. В результате поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка.

Из-за атаки осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В селе Куриловка Купянского района обстрелами также поврежден частный дом и гараж.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 26 февраля (t.me/synegubov)

Напомним, российские войска в ночь на 27 февраля атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Как стало известно, во время атаки на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения.

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