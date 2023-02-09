Враг вчера массировано обстреливал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы

Российские оккупанты в течение прошедших суток массированно обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области. Вследствие обстрелов погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, под огнем врага вчера находились не менее 23 населенных пункта. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию.

В Чугуевском районе ранения получили и были госпитализированы пять гражданских лиц, в том числе ребенок. Также в Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске вражескими ударами повреждены частные жилые дома.