Враг вчера массировано обстреливал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы

Российские оккупанты в течение прошедших суток массированно обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области. Вследствие обстрелов погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, под огнем врага вчера находились не менее 23 населенных пункта. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию.
В Чугуевском районе ранения получили и были госпитализированы пять гражданских лиц, в том числе ребенок. Также в Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.
В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске вражескими ударами повреждены частные жилые дома.
Напомним, вечером 7 февраля в Харькове раздалась серия взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли ракетами С-300 Киевский район города.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал фото последствий вражеского ракетного обстрела.
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