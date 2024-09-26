Враг целился по гражданской инфраструктуре. В Ивано-Франковске рассказали о дроновой атаке
В Ивано-Франковске, где этой ночью продолжалась работа противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе, пострадавших нет. Целью противника стала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Ивано-Франковского городского головы Руслана Маркинкива.
Мэр в видеообращении рассказал, что этой ночью велась работа сил и средств ПВО и поблагодарил защитников неба за отражение "Шахедной" атаки.
"Самое важное, что люди не пострадали. Видим, что враг наносит удары по всей Украине, его цель - гражданская инфраструктура", - сказал он.
Также Ивано-Франковский городской голова выразил благодарность работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Благодарю чрезвычайников и всех, кто сработал. Благодарим Бога и защитников и продолжаем помогать военным", - говорится в заявлении мэра города.
Другие детали по вражеской воздушной атаке он пока не привел.
Ночная атака "Шахедов"
Напомним, российские оккупанты вечером 25 сентября запустили ударные беспилотники типа "Шахеды" по Украине. Из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области. Также и в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе, и в столице была слышна серия взрывов, продолжается работа ПВО.
Добавим, также в СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, и перед этим военные информировали о движении "Шахедов" в сторону Староконстантинова.
Также сообщалось о работе ПВО из-за атаки дронов врага на Ивано-Франковск, где были слышны взрывы.
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