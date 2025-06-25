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Враг давит: РФ активизирует наступление на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Среда 25 июня 2025 09:49
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Враг давит: РФ активизирует наступление на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица" Фото: РФ усиливает наступление на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ усиливает наступление на Покровском направлении. Продолжаются тяжелые бои, защитники сдерживают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Как сообщают, на Покровском направлении российские войска активизировали наступление в районах Русин Яра, Полтавки, Попова Яра, Разино, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки.

Враг также пытался вытеснить украинских защитников с позиций у Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки.

Оккупанты пытаются использовать численное преимущество и развивать наступление, однако ВСУ ведут ожесточенное сопротивление.

Также информируют, что на Новопавловском направлении штурмовые группы захватчиков атаковали в районах Веселого, Запорожья, Комара, Свободного Поля, Шевченко и Зеленого Поля.

Подразделения Сил обороны активно противостоят превосходящим силам врага, нанося значительные потери и снижая потенциал его наступательных действий.

Ситуация остается напряженной, боевые действия продолжаются. Украинские военные удерживают позиции.

Ситуация на фронте

Напомним, что на фронте с начала суток 25 июня произошло 151 боевое столкновение.

По данным Генштаба, российские оккупанты совершили три ракетных удара и 64 авиационных. Враг применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, было осуществлено 6338 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 106 с применением реактивных систем залпового огня. Чрезвычайно активным был также дроновый компонент - только за сутки зафиксировано 3943 вражеских ударных беспилотника.

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