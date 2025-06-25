Ворог тисне: РФ активізує наступ на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Підрозділи Сил оборони активно протистоять переважаючим силам ворога, наносячи значні втрати та знижуючи потенціал його наступальних дій.

Також інформують, що на Новопавлівському напрямку штурмові групи загарбників атакували в районах Веселого, Запоріжжя, Комара, Вільного Поля, Шевченко та Зеленого Поля.

Окупанти намагаються використати чисельну перевагу та розвивати наступ, однак ЗСУ ведуть запеклий опір.

Ворог також намагався витіснити українських захисників із позицій біля Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки та Олексіївки.

Як повідомляють, на Покровському напрямку російські війська активізували наступ у районах Русин Яру, Полтавки, Попова Яру, Разіне, Володимирівки, Єлизаветівки та Малинівки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті від початку доби 25 червня відбулося 151 бойове зіткнення.

За даними Генштабу, російські окупанти здійснили три ракетні удари та 64 авіаційних. Ворог застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб.

Окрім цього, було здійснено 6338 обстрілів українських позицій та населених пунктів, у тому числі 106 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Надзвичайно активним був також дроновий компонент - лише за добу зафіксовано 3943 ворожих ударних безпілотники.

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