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Ворог тисне: РФ активізує наступ на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Середа 25 червня 2025 09:49
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Ворог тисне: РФ активізує наступ на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця" Фото: РФ посилює наступ на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ посилює наступ на Покровському напрямку. Тривають важкі бої, захисники стримують ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Як повідомляють, на Покровському напрямку російські війська активізували наступ у районах Русин Яру, Полтавки, Попова Яру, Разіне, Володимирівки, Єлизаветівки та Малинівки.

Ворог також намагався витіснити українських захисників із позицій біля Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки та Олексіївки.

Окупанти намагаються використати чисельну перевагу та розвивати наступ, однак ЗСУ ведуть запеклий опір.

Також інформують, що на Новопавлівському напрямку штурмові групи загарбників атакували в районах Веселого, Запоріжжя, Комара, Вільного Поля, Шевченко та Зеленого Поля.

Підрозділи Сил оборони активно протистоять переважаючим силам ворога, наносячи значні втрати та знижуючи потенціал його наступальних дій.

Ситуація залишається напруженою, бойові дії тривають. Українські військові утримують позиції.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті від початку доби 25 червня відбулося 151 бойове зіткнення.

За даними Генштабу, російські окупанти здійснили три ракетні удари та 64 авіаційних. Ворог застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб.

Окрім цього, було здійснено 6338 обстрілів українських позицій та населених пунктів, у тому числі 106 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Надзвичайно активним був також дроновий компонент - лише за добу зафіксовано 3943 ворожих ударних безпілотники.

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