Дроновка - под контролем Украины: в ВСУ рассказали о попытках россиян закрепиться

Информация о захвате Дроновки

Напомним, недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.