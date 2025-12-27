RU

Дроновка - под контролем Украины: в ВСУ рассказали о попытках россиян закрепиться

Фото: в ВСУ рассказали о ситуации в Дроновке в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Село Дроновка в Донецкой области находится под контролем украинских войск. В то же время российские оккупанты давят с двух направлений, пытаясь захватить населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

"На Славянском направлении в Дроновке ситуация сложная, но полностью контролируется подразделениями 81 оаэмбр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник давит с двух направлений - города Северск и населенного пункта Ямполь. Несмотря на все попытки врага, закрепиться в населенном пункте ему не удалось.

 

 

Информация о захвате Дроновки

Напомним, недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.

