Враг давит. Почему некоторые села снова захвачены и способна ли РФ на большое продвижение

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Какие села снова удалось захватить россиянам после контрнаступления ВСУ в 2023 году

В конце марта оккупанты сосредоточили свое внимание в том числе на двух небольших селах: Урожайном и Старомайорском. Издание The New York Times в материале пишет, что три месяца ожесточенных боев привели к тому, что в июне россияне захватили оба населенных пункта. Первое расположено южнее Великой Новоселки и было отвоевано украинскими бойцами во время летнего контрнаступления 2023 года. Второе также освобождено от российской оккупации во время этой кампании.

"Если смотреть конкретно на Урожайное, то это левый фланг Угледара. И оккупанты делают стандартную тактику. Когда они не могут пробить фронт, то начинают атаковать фланги, с них заходят, берут в клещи и таким образом захватывают города.Таких примеров много: Бахмут, Авдеевка. То есть в лоб не взяли - взяли с флангов. И вот Урожайное - это один из флангов. Пойдут ли они на Угледар сказать сложно. Пока там развития событий дальше нет, но в этом ничего хорошего точно нет", - сказал военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Фото: войскам РФ удалось захватить Урожайное и Старомайорское (deepstatemap.live)

NYT отмечает, что эта потеря стала ударом для Украины на фоне недавних успехов России, а особенно потому, что села были вызволены ценой значительных потерь во время прошлогоднего контрнаступления. Однако украинские военные продолжают сопротивляться на соседних участках фронта. Побывавшие на местах военные делятся с журналистами, что в этих селах не было ни одного мирного жителя, а дома были настолько разрушены, что нечего было защищать. Бойцы объясняют, что Урожайное состоит всего из двух улиц, и российским захватчикам удалось занять половину села в июне этого года. Военные описывают, что полтора месяца это было "как бой между двумя стаями собак". Впрочем, один из бойцов рассказывает, однажды "настал момент, когда держать людей там не имело смысла".

18 июля спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин официально подтвердил отход украинских сил из Урожайного. По его словам, такое решение было принято для сохранения жизни защитников. В комментарии РБК-Украина он пояснил, что тактическая обстановка в районе села сложилась таким образом, что там невозможно удерживать позиции.

"Противник для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных им же населенных пунктах и поселках ежедневно несет немалые потери. Они не только одну сотню убитыми составляют, а результат - разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", - заметил Волошин.

Еще одно село, ставшее символом летнего контрнаступления ВСУ, является Работино, которое удалось освободить от присутствия оккупанта в конце августа 2023 года. На карте DeepState оно обозначено как "серая зона". Впрочем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что этот населенный пункт, вероятно, снова полностью захватили россияне.

Фото: аналитики полагают, что россияне, вероятно, полностью захватили Работино (deepstatemap.live)

Что заставило украинских воинов отойти и насколько тяжело будет возвращать утраченное

В том, что россияне воплощают свой план по "возвращению потерянного" нет никаких сомнений. Впрочем, возникает встречный вопрос о том, насколько трудно будет в дальнейшем снова возвращать земли, куда во второй раз ступила нога оккупанта. Эксперт Павел Нарожный объясняет, что здесь есть несколько причин. Но самый первый и самый большой фактор - это нехватка людей.

"Так как было затягивание принятия закона о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая, когда уже началась по факту российская летняя кампания. То есть они начали наступать, а мы в этот момент начали мобилизовывать людей", - говорит собеседник.

По его словам, вторая проблема - это вражеская авиация. Противник применяет большое количество КАБов, идут постоянные обстрелы по линии столкновения, удары по позициям, технике, а дать достаточный ответ на все это, как отмечает Нарожный, "у нас пока нет чем". В частности, из-за отсутствия самолетов F-16 и ЗРК Patriot в достаточном количестве.

"Ну и третье - это то, что оружие от союзников поступает к нам относительно медленно. С большой вероятностью тем недоукомплектованным бригадам, о которых ранее говорил президент Владимир Зеленский, не хватает бронетехники, которая необходима именно для сдерживания наступления врага, для уничтожения личного состава, техники оккупантов. Сюда и артиллерия, и боеприпасы относятся", - говорит Нарожный.

Эксперт акцентирует, ответить на вопрос о том, что именно заставило украинских воинов отойти обратно на другие позиции из вышеупомянутых сел трудно. Потому что здесь нужно оценивать каждый конкретный участок фронта и что на нем происходит. Но в целом, признает собеседник, наступать Силам обороны Украины будет, скажем, непросто.

"Когда мы находимся в обороне у нас потери в разы меньше, где-то в 5-6 раз как минимум, а то и больше. Потому что враг упрекает огромным количеством людей. А для того, чтобы нам наступать, отвоевывать, особенно когда мы говорим о каких-то большие участки фронта, то у нас есть два варианта. Или штурмовать каждое отдельное село, где-то нащупывать слабую оборону, и тогда наступать и отвоевывать тот или иной участок фронта. Или говорить о широком наступлении, которое было в 2023 году с бронетехникой, когда использовались специальные разминочные машины и десятки тысяч солдат с нашей стороны", - объясняет Нарожный.

РФ продолжает тактическое продвижение в ближайшее время: способен ли враг на большое движение вперед

Накануне в разведке Британии проанализировали, что российские сухопутные войска уверенно продвигаются в Донецкой области, продолжая непрерывные атаки в центральной части региона. В ведомстве склоняются к мнению, что путинская армия, по всей вероятности, продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели.

"Однако общая оперативная способность РФ остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров", - добавляют британцы.

Нарожный в свою очередь объясняет, что речь идет о небольшом движении оккупантов вперед. Потому что для большого продвижения у агрессора нет ресурсов, поскольку для этого нужна группировка из сотен тысяч подготовленных людей, находящихся на одном участке фронта, например, на 20-30 км шириной. Но если бы такая группировка и образовалась, то Украина нанесла бы по ней удары ракетами ATACMS, считает собеседник.

"Например, несколько дней назад, по сообщениям из российских пабликов, им "прилетело" во время построения 27 июля. По их информации, там где-то 20 погибших (и более 70 раненых - ред.). То есть даже когда сотня российских пехотинцев собираются в одной точке - это уже поле для нанесения ракетного удара. Так что если враг где-то скопится десятками тысяч людей в одной точке, то туда точно будет нанесен удар", - предполагает Нарожный.

При этом эксперт не ожидает, что Силы обороны Украины на том или ином отрезке фронта начнут широкомасштабно наступать.

"К концу летней кампании, а это где-то примерно конец сентября - октябрь, динамика на фронте не изменится. С большой вероятностью мы будем находиться в такой глухой обороне. Где-то будем терять территории, а где-то отвоевывать, но какого-то такого большого движения, что там провалится фронт и мы пойдем в наступление я не ожидаю", - подытожил собеседник.